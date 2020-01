Scelta di Giulio Raselli è Giulia D'Urso/ Uomini e Donne, prima foto insieme 'ti amo' (Di lunedì 20 gennaio 2020) Scelta di Giulio Raselli è Giulia D'Urso. Il tronista di Uomini e Donne ammette di essere innamorato: 'dimmi di sì perchè ti amo'. prima foto di coppia. ilsussidiario

uominiedonne : Sì, oggi è proprio un grande giorno ?? Vi aspettiamo alle 14.45 su Canale 5 con la scelta IN DIRETTA di Giulio! Ci s… - uominiedonne : Tutto pronto in studio: TRA POCO GIULIO farà la sua scelta in diretta su Canale 5! Chi sceglierà tra Giulia e Giova… - uominiedonne : Un colpo di fulmine, delle parole che vengono dal cuore: la scelta di Giulio è Giulia... ? #UominieDonne -