Salvini si dice pronto ad andare in galera: «A testa alta» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si è colpevoli solamente dopo tutti i gradi di giudizio. Ma questo non vale per la propaganda politica che continua a vivere di estremizzazioni per un pugno di voti in più. E così accade che nel giorno dell’immunità Salvini – con la giunta che si riunirà al Senato alle 17 -, il leader della Lega si dice pronto a finire in prigione per aver difeso gli italiani. Il caso, ovviamente, è quello della nave Gregoretti, e il segretario del Carroccio – ancor prima del pronunciamento di oggi, di quello di Palazzo Madama il 17 febbraio e, poi, del regolare processo – già mette il classico carro davanti ai buoi. LEGGI ANCHE > Come Salvini vuole vincere le elezioni in Emilia-Romagna chiedendo alla Lega di mandarlo a processo sulla Gregoretti «Oggi decidono se sono un criminale o meno. Io prendo un detto della mia nonna: ‘Male non fare, paura non avere’ – ha detto ... giornalettismo

matteosalvinimi : #Salvini: Sapete qual è la cosa che mi scalda di più il cuore? In tutte le piazze che ho girato, ho trovato una mar… - StefanoFassina : “Con me premier, Gerusalemme capitale di Israele”, dice @matteosalvinimi Ancora una volta, come per l’assassino di… - Mov5Stelle : 'Io non vedo l’ora di farla questa campagna referendaria, perché ho voglia di confrontarmi con Salvini, che dice ch… -