Lo Studio Ghibli su Netflix (Di lunedì 20 gennaio 2020) Netflix ha annunciato sulla sua pagina facebook che i film dello Studio Ghibli approderanno presto sulla sua piattaforma. Si comincia dal primo febbraio e ad aprile saranno disponibili 21 titoli. 21 film dello Studio Ghibli su Netflix Lo Studio Ghibli è il produttore delle opere di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Netflix ha pubblicato un video che spiega con che tempistica arriveranno i titoli sulla sua piattaforma, con cadenza a gruppi di sette. I primi ad apparire saranno: Laputa – Castello nel cielo; Il mio vicino Totoro; Kiki – Consegne a domicilio; Pioggia di ricordi; Porco Rosso; Si sente il mare; I racconti di Terramare: questi saranno tutti disponibili dalla mezzanotte del primo febbraio. Il secondo gruppo sarà disponibile il primo marzo: ci saranno Nausicaa della Valle del Vento; Princess Mononoke; I miei vicini Yamada; La città incantata; La ricompensa del gatto; ... nextquotidiano

