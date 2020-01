Librandi (Iv): “Mio scontro con finanzieri? Mai detto ‘leghista di m…’”. Lite con Cruciani: “Gli imprenditori vengono aggrediti” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Polemica rovente a La Zanzara (Radio24) tra il conduttore Giuseppe Cruciani e il deputato di Italia Viva, Gianfranco Librandi, a proposito delle anticipazioni dell’Espresso sull’alterco che ha visto protagonista il parlamentare, nel luglio scorso, e alcuni militari della Guardia di Finanza, durante una verifica fiscale presso le sedi della sua società Tci Telecomunicazioni. Librandi nega di aver pronunciato quelle frasi: “Ma avete letto bene quello che c’è scritto? Sono dei rapportini interni che hanno fatto loro. La mia dichiarazione scritta, che è citata soprattutto dal Fatto Quotidiano, racconta tutta un’altra vicenda. Io quelle parole non le ho mai dette, anche perché erano presenti i miei dipendenti. Quelle frasi sono pura fantasia. Ma posso dire le parole che ha detto lui (il maggiore Pirrazzo, ndr). Sono veramente inqualificabili. Non posso dirle… adesso andiamo in ... ilfattoquotidiano

