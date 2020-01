Kikò Nalli parla di Tina a Vieni da me. Ambra Lombardo interviene (Di lunedì 20 gennaio 2020) Vieni da me, Kikò Nalli parla del rapporto con Tina Cipollari: “È tosta” Durante la puntata di oggi, 20 gennaio, di Vieni da me, Caterina Balivo ha ospitato in studio Kikò Nalli. Dopo lo scontro che i due hanno avuto ai tempi in cui lei conduceva Detto Fatto e lui era uno dei tutor adesso le cose sembrano essersi sistemate, e l’hairstyle ha concesso una lunga intervista alla conduttrice. L’ex gieffino ha innanzitutto parlato del suo rapporto con l’ex moglie Tina Cipollari che lui definisce una tosta, svelando un aneddoto della madre: “Mia madre guardava Tina in televisione è la considerava una tosta una adatta a me e per questo mio cugino ha contattato il programma per farmi partecipare come corteggiatore” Il programma al quale Kikò fa riferimento è Uomini e Donne, lui infatti partecipò come corteggiatore mentre Tina era già opinionista del ... lanostratv

