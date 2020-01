Il video di Insigne per il piccolo Mario: “Ci impegneremo per farti tornare il sorriso” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ha fatto notizia e rattristato tutti il volto del bambino in lacrime durante Napoli-Fiorentina. Oggi Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli ha recapitano un video al piccolo Mario promettendo l’impegno della squadra per vederlo sorridere di nuovo L'articolo Il video di Insigne per il piccolo Mario: “Ci impegneremo per farti tornare il sorriso” ilNapolista. ilnapolista

