Il Partito del Progresso ha lasciato il governo norvegese in seguito al rientro in Norvegia di una donna sospettata di appartenere allo Stato Islamico (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Partito del Progresso ha deciso di lasciare il governo norvegese dopo la decisione di rimpatriare in Norvegia una donna sospettata di appartenere allo Stato Islamico insieme ai suoi figli, affinché questi potessero ricevere cure mediche. Il Partito del Progresso, ilpost

AlessiaMorani : #Salvini ha dichiarato “Nessun legame del mio partito con Casa Pound, Forza Nuova e Fiamma'. La bugia ormai è il su… - Agenzia_Ansa : Le #Sardine a Bologna: 'Per tante persone siamo la prima vera alternativa al sovranismo'. Il segretario del #Pd… - fattoquotidiano : Bettino Craxi, nelle sentenze la verità sulle tangenti: “Non mise i conti miliardari a disposizione del Partito. In… -