Dramma a Genova, uomo uccide la moglie malata e tenta il suicidio in casa (Di lunedì 20 gennaio 2020) A fare la terribile scoperta è stata la figlia della coppia che, come faceva spesso, è arrivata a casa dei genitori per un saluto e ha ritrovato il corpo senza vita dell’anziana madre e accanto il padre ferito e sofferente. L'uomo è stato ricoverato ma non sarebbe in gravi condizioni: ha spiegato che non voleva che lui e la moglie diventassero un peso per i figli. fanpage

