Conferenza di Berlino 2020: i punti chiave dell’accordo sulla Libia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tregua, embargo delle armi, nuovo Governo e dossier sul greggio: sono questi alcuni dei punti chiave dell’accordo raggiunto alla Conferenza di Berlino 2020. Nel documento finale vi sono 6 capitoli per un totale di 55 punti fondamentali: il punto centrale è comunque la tregua nel medio-lungo termine. “Tutti d’accordo sull’embargo armi – ha commentato la Cancelliera tedesca Angela Merkel -, ora cessate il fuoco permanente”. Conferenza Berlino 2020: l’accordo La Conferenza di Berlino sulla Libia si è svolta il 19 gennaio 2020: al tavolo i diversi leader europei, insieme a Sarraj e Haftar hanno raggiunto un accordo. Il documento finale, infatti, comprende 5 capitoli e un totale di 55 punti, sui quali primeggia un cessate il fuoco nel medio-lungo periodo. La tregua, si legge, è estesa a una “cessazione globale” delle ostilità. Si ... notizie

