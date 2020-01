Calendario Coppa Italia calcio 2020: orari partite 21-22 gennaio, programma, tv, streaming (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Coppa Italia di calcio maschile a gennaio non si ferma, anzi raddoppia. Dopo il turno dedicato agli ottavi di finale, in questa settimana è il momento dell’inizio dei quarti di finale, che si giocheranno sempre in gara unica. Il livello della competizione, grazie alla permanenza nel tabellone delle prime otto classificate della scorsa Serie A (fatta eccezione per l’Atalanta,eliminata da una super Fiorentina), inizia ad alzarsi notevolmente e tutte le partite si preannunciano come ricche di grande incertezza, pathos e spettacolo. Il programma del turno comincerà già a partire da martedì 21 gennaio con l’attesissima sfida tra Napoli e Lazio allo stadio “San Paolo”, per poi proseguire la sera successiva quando toccherà ai campioni d’Italia della Juventus ospitare fra le mura amiche dell’Allianz Stadium un’agguerritissima la Roma. Tutti gli ... oasport

