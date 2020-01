Aston Martin, la pista cinese si ‘allontana’: possibile ingresso di Lawrence Stroll (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lawrence Stroll interessato ad acquisire l’Aston Martin. L’imprenditore canadese potrebbe comprare quote della casa automobilistica. LONDRA (INGHILTERRA) – Lawrence Stroll interessato ad acquisire l’Aston Martin. Secondo quanto riferito da Bloomberg, l’imprenditore canadese nelle prossime settimane potrebbe presentare un’offerta per acquistare le quote della casa automobilistica canadese, alla ricerca di nuovi fondi per superare la crisi di liquidità. Nel mese di gennaio l’azienda potrebbe rendere il suo piano di azione per superare la crisi di liquidità e cercare un aumento di capitale. Grande curiosità di sapere il futuro di una casa automobilistica storica che potrebbe valutare nei prossimi anni un ritorno in Formula 1 dopo diversi anni di assenza. Lawrence Stroll valuta l’acquisto di quote dell’Aston ... newsmondo

