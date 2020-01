Al Teatro dei Lazzari Felici un omaggio al grande Pino Daniele (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riprende la programmazione degli eventi serali dell’Associazione Insolitaguida Napoli al Teatro dei Lazzari Felici. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all’insegna della napoletanità e del divertimento. Sabato 25 Gennaio 2020 ore 21:00 vi aspetta Sulle note di Pino di Imma Russo accompagnata dal maestro Michele Serao. Un omaggio al grande cantautore partenopeo nato e cresciuto proprio a due passi dal Teatro. Tante canzoni ma anche simpatici aneddoti e curiosità che la brava Imma saprà narrare al pubblico come dei veri e propri messaggi di vita e d’amore dell’artista. Nel corso della serata com’è nostra abitudine sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata. Per chi non lo conoscesse il Teatro dei Lazzari ... anteprima24

ruedebraque : RT @comunerimini: #Rimini Fellini 100, applausi e bis per Ezio Bosso al Teatro Galli: l’omaggio dei Maestri al Maestro Domani il Sapore dei… - laVerdiMilano : Sabato 25 gennaio h16.00 torna il #CrescendoinMusica de #laVerdi col primo dei tre spettacoli in collaborazione con… - laura_lavespa : Ex numero 2: storia estiva dei 17 anni Al mare conosce un ragazzo romano aspirante attore, si scrivono per mesi, ci… -