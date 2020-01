Sci alpino, Marta Bassino: “Stagione super positiva!”; Sofia Goggia: “Soddisfatta dei miglioramenti, ora arrivano le mie gare” (Di domenica 19 gennaio 2020) L’Italia delle donne dello sci alpino continua a regalarsi grandi risultati. Dopo il successo di ieri di Federica Brignone, è arrivato un nuovo podio per la “valanga rosa”, ovvero di Marta Bassino che ha conquistato il terzo posto nel gigante parallelo di Sestriere. Sulle nevi di casa la cuneese ha battuto nella finale per l’ultimo gradino della top-3 Brignone. Una prova dunque di grande consistenza per Bassino, in un parallelo che ha sorriso alla francese Clara Direz, al primo successo in Cdm, brava nel superare l’austriaca Elisa Moerzinger nell’atto conclusivo. Da sottolineare, poi, l’ottimo risultato di Sofia Goggia, che sta migliorando costantemente il proprio feeling con le specialità tecniche: la campionessa olimpica di discesa si è imposta nella finale per il quinto posto che la vedeva opposta alla norvegese Kristin Lysdahl. Di seguito le ... Leggi la notizia su oasport

