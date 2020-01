Scalda i motori la Lega: “Alle Regionali noi primo partito. Rocca e Comune? Crisi annunciate” (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Emancipare il Sannio e inserirlo nei circuiti dello sviluppo”. E’ questa la ‘mission’ che si è data la federazione sannita della Lega-Salvini Premier. Agli ordini del coordinatore provinciale Luca Ricciardi, l’assemblea locale del Carroccio si è riunita questa mattina a Benevento, nei locali della sede di via Torretta, in vista delle prossime elezioni Regionali. “E’ l’inizio della nostra campagna elettorale” – ha sottolineato il numero uno dei leghisti beneventani. “E non ci sono dubbi – ha proseguito. Vinceremo noi e manderemo a casa il Pd. E nel Sannio, la Lega, così come accaduto alle scorse Europee, sarà il primo partito. Attraverso il voto, i nostri concittadini urleranno il proprio diritto a sopravvivere, bocciando De Luca che in questi anni ha emarginato e bullizzato il Sannio, ricordandosi di noi solo quando si trattava di trasferire rifiuti”. E ... Leggi la notizia su anteprima24

