Paganese | pari senza emozioni al Torre contro la Sicula Leonzio

Pagani – pari a reti bianche per la Paganese che non va oltre lo zero a zero nella sfida del Marcello Torre contro la Sicula Leonzio. Gara senza grandi emozioni quella tra azzurrostellati e bianconeri, avara di chiare occasioni da gol. La Paganese con questo punto sale a 28 punti in classifica restando in zona play off. Per quanto riguarda la Sicula si tratta invece di una piccola boccata di ossigeno dopo quattro ko consecutivi. I siculiani sono diciannovesimi con soli 12 punti conquistati in 21 gare. Per la Paganese è una vera e propria occasione sprecata.

