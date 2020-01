Matt Busby, si salvò dal disastro aereo del Manchester United: ricevette due volte l’estrema unzione (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nato nel 1909, Matt Busby perse gli zii e il padre durante la Grande Guerra. Anche lui rimarrà vittima della guerra, non morendo ma dando addio al calcio giocato nel 1940. Si distinse come un buon difensore e all’occorrenza mediano nelle fila di Manchester City e Liverpool. Al termine della guerra venne chiamato alla guida del Manchester United. Esordì sul campo del Manchester City in quanto l’Old Trafford era impraticabile per via delle bombe tedesche. Il Manchester United conquistò tre secondi posti consecutivi, poi un quarto e ancora un secondo prima del titolo nel 1952. In mezzo arrivò anche una Fa Cup. In quel periodo iniziò a costruire una squadra di giovani campioni, fra cui Bobby Charlton e Duncan Edwards, passata alla storia come i Busby Babes. Vinsero i titoli del 1956 e del 1957. Nel 1958 una terribile tragedia sconvolse il club: il 6 febbraio il volo su cui ... calcioweb.eu

