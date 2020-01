Luigi Favoloso, la madre: “Nina Moric dice solo bugie” (Di domenica 19 gennaio 2020) Luigi Favoloso, la madre risponde alle accuse di Nina Moric Ormai tre settimane fa Luigi Favoloso lasciava perdere le proprie tracce, in quella che all’inizio sembrava fosse una sparizione.In realtà si è poi scoperto ben altro: l’ex concorrente del Grande Fratello 15 ha deciso di allontanarsi volontariamente, infatti il ragazzo, annunciato da Barbara d’Urso partenopea a Pomeriggio 5, ha rassicurato chiunque fosse in apprensione per lui. Luigi Favoloso ha inoltre respinto la sconvolgente accusa mossegli da Nina Moric, secondo cui sarebbe violento e avrebbe messo le mani su lei ed il figlio Carlos. Ad intervenire in sua difesa è oggi la madre, Loredana Fiorentino, sulle colonne del settimanale Di Più. Subito chiede, qualora le illazioni fossero vere, perché abbia evitato di denunciarlo. Dunque, rincara la dose e lancia la contraccusa: la modella croata si sta vendicando, sebbene il ... Leggi la notizia su kontrokultura

