Klinsmann dopo il 4-0 col Bayern: «Non abbattiamoci» – VIDEO (Di domenica 19 gennaio 2020) Jurgen Klinsmann ha parlato in conferenza stampa dopo il duro ko inflitto dal Bayern Monaco all’Herta Berlino Jurgen Klinsmann si aspettava tutt’altro esordio sulla panchina dell’Herta Berlino. Un 4-0 nettissimo subito da parte del Bayern Monaco che non ha avuto pietà degli avversari. Questo il commento dell’ex ct della Germania. «Ovviamente i giocatori non sono felici in questo momento, ma negli spogliatoi gli ho detto immediatamente di non essere frustrati, può capitare di perdere, soprattutto con queste squadre». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

