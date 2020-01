Cristiano Ronaldo esulta: «Oggi contava solo vincere» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta contro il Parma, analizza così la sfida vinta dalla Juve ai microfoni di Sky Sport All’Allianz Stadium, la Juve vince contro il Parma e si porta a +4 in classifica sull’Inter. Nel post gara ha parlato Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. Le parole del portoghese a Sky Sport. LA GARA – «Era importante vincere. Sappiamo che Lazio e Inter hanno vinto e pareggiato, volevamo vincere per portarci in vantaggio. Il Parma ha una squadra talentuosa, sono molto contento di aver aiutato la squadra con due gol». ULTIMI MINUTI – «La squadra ha giocato un po’ nervosa negli ultimi minuti perché il Parma è avanzato e ha giocatori forti. L’importante è aver conquistato i 3 punti nonostante la sofferenza». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored in seven consecutive Serie A games: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ???? vs. Udinese… - OptaPaolo : 14 - Cristiano #Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato sempre almeno 15 gol in un top-5 campionato europeo dal… - OptaPaolo : 7 - Cristiano #Ronaldo ha segnato in 7 presenze consecutive di Serie A: l'ultimo giocatore della Juventus a riuscir… -