Sinead O’Connor in Italia, regalatevi un concerto che non dimenticherete (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo cinque anni di silenzio e di gravi problemi di salute, Sinéad O’Connor è tornata ufficialmente a cantare. Proprio in questi giorni la cantautrice irlandese è di scena nel Nostro Paese (giovedì 16 a Pordenone, questa sera a Parma e domani a Torino. Info Ticket, qui). Più in generale sarà impegnata in un lungo tour mondiale e nella pubblicazione del dodicesimo album di studio (ma pare saranno addirittura due). Vediamola nei consueti nove punti. 1. Parliamo di un ritorno in grande stile, l’artista ha, infatti, segnato diversi record di vendite; gli show americani sono andati sold out in prevendita nel giro di poche ore, mentre le prime date del “786 tour”, partito dall’Irlanda, si sono chiuse sotto l’egida del trionfo. L’interprete di Nothing compares to you, vestita nel suo «abaya nero» (abito tradizionale islamico compreso di hijab), è apparsa sul palco in stato di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

