Serie A 2019/2020, 20a giornata: le partite in diretta su Sky e Dazn (Di sabato 18 gennaio 2020) Da oggi, sabato 18 gennaio, torna in campo la Serie A. Le partite saranno trasmesse in diretta tv da Sky (7) e Dazn (3), con la possibilità di usufruire anche di Dazn1 su Sky (canale 209). Di seguito tutti i dettagli della programmazione della ventesima giornata di campionato. Serie A 2019/2020, 20a giornata: le partite in diretta su Sky e Dazn pubblicato su TVBlog.it 18 gennaio 2020 13:35. Leggi la notizia su blogo

OptaPaolo : 917 - L'Inter è la squadra che nella Serie A 2019/20 è rimasta in vantaggio per più minuti (917) - nel girone di an… - OptaPaolo : 1 - Paulo #Dybala è l'unico giocatore tra quelli militanti in Serie A ad essere andato a segno in 4 competizioni di… - juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! UNA PARTITA DA VIVERE INSIEME, DA VINCERE INSIEME! BENVENUTI A #ROMAJUVE… -