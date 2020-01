Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: rinnovate Grown-ish, Good Trouble, Doolface e Wu-Tang An American Saga (Di sabato 18 gennaio 2020) Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 18 gennaio Freeform annuncia i Rinnovi di Grown-ish spinoff di Black-ish per una quarta stagione e Good Trouble per una terza. Hulu concede le seconde stagioni a Dollface e Wu-Tang: An American Saga. TBS ha rinnovato American Dad per due stagioni. Facebook chiude le sue Serie tv Limetown e Sorry For Your Loss, l’obiettivo della piattaforma sarà concentrarsi sui prodotti non scritti. Sesta e ultima stagione per Better Call Saul (i dettagli qui). Sky ha rinnovato Britannia per una terza stagione, ma perde Amazon Prime Video ... Leggi la notizia su dituttounpop

