Napoli, arriva la decisione: la squadra andrà in ritiro (Di domenica 19 gennaio 2020) La società corre ai ripari dopo la sconfitta contro la Fiorentina: il Napoli andrà in ritiro in vista della sfida contro la Lazio Momento davvero scuro per il Napoli: arriva la quarta sconfitta in 5 gare della gestione Gattuso. Il Napoli ha davanti a sè una serie di gare fondamentali: martedì affronterà la Lazio in Coppa Italia e domenica riceverà la Juve in campionato. Come annunciato da Gattuso ai microfoni di Sky Sport, la squadra andrà in ritiro in vista delle prossime gare. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

