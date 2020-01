Mancini: «Balotelli? Lo faccio seguire tutte le domeniche» E su Kean… (Di sabato 18 gennaio 2020) Mancini, il tecnico della Nazionale nella lunga intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Balotelli e Kean Manca sempre meno all’inizio dell’Europeo del 2020 che vedrà il suo esordio proprio allo stadio Olimpico di Roma. Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport in cui tra le tante cose ha parlato anche di Balotelli e Kean. «Balotelli? Lo faccio seguire tutte le domeniche. Ma Mario avrebbe dovuto segnare un gol a partita e correre sempre come un matto. Kean? Speriamo che Ancelotti gli dia una mano. Per diventare importante deve fare di più». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

