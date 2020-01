M5s, l’ammissione di Di Maio: “Il capo politico da solo non può farcela” (Di sabato 18 gennaio 2020) Luigi Di Maio a Lamezia Terme per la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni: “Sono fiducioso che possiamo migliorare il partito”. LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Appuntamento a Lamezia Terme per Luigi Di Maio in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Voto che rischia di essere una debacle per il MoVimento 5 Stelle che pensa già agli Stati Generali di marzo, primo appuntamento per cercare di ripartire. “Sono fiducioso – ha sottolineato il leader M5s – che possiamo migliorare il partito. In questi dieci anni siamo riusciti ad approvare tante leggi che erano la nostra identità. Ci sono cose nuove da fare ma prima di tutto bisogna riorganizzare le forze ed i nostri obiettivi“. L’ammissione di Di Maio: “Un capo politico da solo non ce la può fare” Riorganizzazione che potrebbe toccare anche i vertici del ... Leggi la notizia su newsmondo

