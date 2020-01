Lazio Sampdoria, Quagliarella in panchina: ecco perchè (Di sabato 18 gennaio 2020) Quagliarella va in panchina per Lazio-Sampdoria: problemi muscolari per l’attaccante La scelta di mettere Fabio Quagliarella in panchina contro la Lazio ha stupito tutti. La Sampdoria si è presentata all’”Olimpico” con un undici titolare senza il suo bomber, Fabio Quagliarella. Una scelta dettata da alcuni guai muscolari accusati dall’attaccante nelle ultime ore. Come riporta Sampnews24.com Quagliarella, infatti, ha avuto problemi problemi al flessore: i dolori avvertiti nella rifinitura di ieri a Bogliasco hanno esentato il numero 27 doriano dal partecipare all’allenamento di questa mattina a Roma e, di comune accordo con Ranieri, dallo scendere in campo contro la Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

