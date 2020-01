Lazio Sampdoria 5-1: cronaca e tabellino (Di sabato 18 gennaio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. La Lazio domina la Sampdoria in un match in cui non c’è stata storia fin dall’inizio. Bastano venti minuti alla squadra di Inzaghi per imporsi con tre reti segnate in ordine da Caicedo prima e da Immobile poi una su azione e una su calcio di rigore. Nella ripresa in rete anche Bastos e di nuovo Immobile sempre dal dischetto. Per la Samp il gol della bandiera di Linetty. Salgono a 11 le vittorie consecutive dei biancocelesti. Sintesi Lazio Sampdoria 5-1 MOVIOLA 1′ Inizia la gara dell’Olimpico! 4′ Lazio vicina alla rete – Bella giocata di Luis Alberto che si ... Leggi la notizia su calcionews24

