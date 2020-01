Inzaghi: «Immobile non mi sorprende più» – VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Le parole in conferenza stampa di mister Simone Inzaghi su Ciro Immobile dopo la tripletta siglata in Lazio Sampdoria – VIDEO (dal nostro inviato allo Stadio Olimpico di Roma) – La Lazio giganteggia contro la Sampdoria: 5-1 il risultato finale sul tabellone dell’Olimpico. Il protagonista della sfida è Ciro Immobile, autore di una fantastica tripletta. Ecco le parole di Inzaghi in conferenza stampa sul suo attaccante: «Immobile ormai non mi sorprende più». L’attaccante biancoceleste raggiunge quota 23 gol, confermandosi il capocannoniere della Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

