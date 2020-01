Ciclismo, Santos Women’s Tour Down Under 2020: Ruth Winder si impone a Stirling e veste la maglia di leader (Di sabato 18 gennaio 2020) La statunitense Ruth Winder (Trek-Segafredo Women) conquista la terza tappa del Santos Women’s Tour Down Under 2020 sul classico arrivo che tirà all’insù di Stirling, sovente presente anche nella gara maschile. La campionessa nazionale degli USA ha colto il successo regolando 24 atlete allo sprint. Secondo posto per la tedesca Liane Lippert (Sunweb), mentre chiude il podio la connazionale della vincitrice Lauren Stephens (Team TIBCO-SVB). Prima delle italiane Katia Ragusa (Astana) che è giunta 17esima. La gara è stata contraddistinta dalla fuga di un’altra statunitense, vale a dire Leigh Ann Ganzar (Rally Cycling). Il plotone è riuscito ad acciuffarla solo nell’ultimo km. La leader Amanda Spratt (Mitchelton-Scott), vincitrice ieri a Birdwood, inoltre, si è trovata isolata nel finale contro Trek e Sunweb e non è riuscita a giocarsi le sue carte come avrebbe voluto, ... Leggi la notizia su oasport

