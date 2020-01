Benevento si prepara per l’evento di rugby “Sport in Meta” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ in corso di svolgimento il progetto “Scuole in Meta – Il Gioco sport della palla ovale – Anno Scolastico 2019/2020” organizzato dalle Società del territorio sannita (US rugby Benevento, Streghe Benevento 2014 RFC, Le Longobarde rugby Club, rugby Factory Benevento ASD) in collaborazione con la FIR – Comitato Regionale Campano. Come già comunicato in precedenza il progetto propone un percorso di attività motoria utilizzando come strumento il gioco sport della “Palla ovale” ideato specificamente per la scuola ed ispirato, nell’individuazione dei suoi obiettivi formativi e motori, alle “Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo del 2012”. Dopo una prima fase di conoscenza del gioco avvenuta presso gli istituti di appartenenza, il percorso continua con la partecipazione degli alunni agli incontri di sintesi che ... Leggi la notizia su anteprima24

ilvaglio1 : Benevento - 'Figurine che passione', l'associazione prepara altri eventi #figurinepanini #aclibenevento #eziocolella #benevento - ilvaglio1 : Benevento - Il Liceo “G. Guacci” si prepara all’Open Day 2020 #liceomusicaleguaccibenevento #openday #benevento -