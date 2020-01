Tutte le novità del servizio streaming Peacock (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nella corsa allo streaming dei grandi colossi media americani di recente si è aggiunta anche la Nbc Universal, annunciando negli scorsi mesi l’arrivo della piattaforma Peacock. In queste ore sono stati diffusi nuovi dettagli su quella che sarà l’offerta che dovrebbe partire negli Stati Uniti il prossimo 15 luglio: a differenza di molti competitor (come Netflix, Disney+ e la futura Hbo Max), il servizio si articolerà in tre opzioni diverse, una gratuita con una programmazione limitata, una completa di tutti i contenuti ma con alcune pubblicità per 5 dollari al mese e infine una versione premium completa e senza pubblicità a 10 dollari al mese. I contenuti veicolati saranno un mix dei principali programmi di approfondimento e intrattenimento del gruppo Nbc (con i late show di Jimmy Fallon e Seth Meyers mandati in streaming con leggero anticipo rispetto alla messa in onda), ... Leggi la notizia su wired

