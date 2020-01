“Ti sparo in bocca”: donna denunciò il marito, ora teme ritorsioni sui figli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Aveva denunciato il marito per maltrattamenti nel 2018 ed oggi che si sta separando dall’uomo teme ancora per l’incolumità dei suoi figli. Una storia di aggressioni e minacce vede protagonista una donna di 40 anni residente nel Napoletano. “Stai a fare la femmina… e io ti sparo in bocca, come a una cagna. Hai visto come te lo sto dicendo?”, è quanto si legge dal testo di un file audio che la signora ha consegnato ai Carabinieri come integrazione della denuncia. Denuncia che vede come vittime lei e i suoi due figli, un maschio ed una femmina di 8 e 9 anni, e che è rivolta al marito, un falegname di 46 anni. Le indagini da parte della Procura di Napoli Nord sono in corso ma la donna, a distanza di oltre un anno, fa sentire ancora la propria voce lasciando delle dichiarazioni all’Ansa. “La sera ... Leggi la notizia su anteprima24

