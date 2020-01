Previsioni meteo 18 gennaio: crollo termico e neve a bassa quota (Di venerdì 17 gennaio 2020) L'alta pressione ci ha abbandonato e il maltempo non si farà attendere. La giornata sarà caratterizzata da piogge continue su Triveneto, Emilia Romagna e medio Adriatico con possibili temporali su Toscana, Lazio e Campania. neve fino a bassa quota su Alpi orientali e Appennino emiliano, oltre i 600 metri su Marche e Romagna, quota 1200 sul resto del Centro. Leggi la notizia su fanpage

