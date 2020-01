La Confessione (Nove), Mario Giordano a Peter Gomez: “Renzi in passato mi confidò di volersi candidare col centro-destra” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “In occasione di una cena Matteo Renzi mi confidò che stava ragionando sulla possibilità di candidarsi con il centro-destra”. Mario Giordano, ospite de ‘La Confessione’ di Peter Gomez, in onda venerdì 17 gennaio alle 22.45 sul Nove, torna agli anni in cui il leader di Italia Viva era presidente della Provincia, dal 2007 con Democrazia e Libertà e poi con il Pd fino a fine mandato, nel 2009. “La prima volta che vidi Renzi – racconta il conduttore di ‘Fuori dal Coro’ (Rete4) – fu in occasione di un evento organizzato da il Giornale a Firenze: in quel periodo si pensava al candidato sindaco di Firenze e, come ricorderà – sorride l’ex direttore del Tg4 a Peter Gomez -, il Partito democratico non voleva candidare Matteo Renzi. A tavola mi disse che stava prendendo in considerazione la possibilità di una candidatura nelle file del centro-destra”. I fatti poi, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

