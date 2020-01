Irama cambia vita, cancella tutto dai social ma poi… (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il giovane rapper, Irama, aveva già in precedenza spiegato che si sarebbe preso del tempo per riflettere su sé stesso e sulla sua carriera. Dopo aver visto sparire ad una ad una tutte le foto, i post e le storie, i suoi fan erano in agitazione, ma adesso? La sorpresa per i fan A sorpresa, Irama ha fatto il suo ritorno su Instagram. Aveva spiegato in passato che avrebbe abbandonato (momentaneamente) il social network, per prendersi del tempo per sé stesso. Dopo l’esclusione ormai certa dal Festival di Sanremo, Irama è tornato, pronto a stravolgere il suo profilo Instagram e i suoi 1,4 milioni di followers… soprattutto con il nuovo taglio di capelli! Una nuova versione, per alcuni migliorata, mentre per chi era affezionato, forse un errore: capelli ricci, pantaloni a zampa, una semplice maglietta bianca con sopra un giubbotto di pelle. Un nuovo capitolo della sua vita personale ... Leggi la notizia su velvetgossip

