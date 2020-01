Ida Platano in abito da sposa: il matrimonio con Riccardo Guarnieri si avvicina (Di venerdì 17 gennaio 2020) Potrebbe aver detto si la bellissima Ida Platano al suo Riccardo Guarnieri? Non lo sappiamo ma una cosa sembra essere certa: c’è odore di fiori d’arancio nell’aria. Poche ore fa la bella dama bresciana ha postato sui social una foto nella quale sfoggia e indossa un bellissimo abito da sposa. E’ ancora più bella del solito ed è per questo che in molti hanno pensato che la dama, sfilate a parte, sia pronta alla prova generale in vista del matrimonio! Sta iniziando a dare un’occhiata agli abiti da sposa per preparare il suo si? Riccardo ormai un paio di mesi fa le ha chiesto di diventare sua moglie, Ida non ha voluto rispondere ma, dopo che i due hanno lasciato Uomini e Donne, la Platano ha iniziato a indossare l’anello. Il segno che questo fidanzamento è iniziato in modo ufficiale e che presto potrebbe esserci davvero il matrimonio? Ida e Riccardo ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

