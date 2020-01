“Giulio fa cose”, il libro dei genitori di Giulio Regeni in libreria il 23 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Paola Deffendi e Claudio Regeni, i genitori di Giulio Regeni, insieme al loro avvocato Alessandra Ballerini, hanno scritto "Giulio fa cose", libro edito da Feltrinelli che sarà in libreria a partire dal 23 gennaio. I cui raccontano gli ultimi quattro anni della loro vita, da quel febbraio 2016 in cui il corpo del ricercatore italiano fu ritrovato in un fosso al Cairo. Leggi la notizia su fanpage

