GF Vip: Emozionante Incontro tra Miriana Trevisan e Pago! (Di sabato 18 gennaio 2020) Miriana Trevisan entra nella casa del Grande Fratello Vip per sostenere Pacifico. Un Incontro molto toccante in cui Miriana racconta il passato di Pago. Ecco cosa è successo tra i due ex in diretta al Grande Fratello Vip! Al Grande Fratello Vip serata di grandissime emozioni. Dopo il precedente Incontro con Serena Enardu, entra nella casa del Grande Fratello Vip il primo grande amore di Pago, Miriana Trevisan. L’ex Velina fa il suo ingresso per sostenere Pacifico e per dimostrargli la grande ammirazione che ha per lui. Miriana dichiara che per lui ci sarà sempre e che nonostante tutto saranno lui, lei e Nicola (il figlio che hanno in comune) saranno sempre una famiglia. Dopo il messaggio, il momento più Emozionante: mentre tutti sono freezati infatti entra la bellissima ex protagonista di Non è la Rai, Pago è emozionatissimo e si commuove nel vedere la sua ex. Ma Miriana ha ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

