Dakar 2020 oggi in tv, 12^ tappa: orario d’inizio, programma, streaming, percorso Haradh-Qiddiya (17 gennaio) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo undici giornate di gara in giro per tutta l’Arabia Saudita, quest’oggi va in scena l’ultimo atto della Dakar 2020 con la dodicesima tappa da Haradh a Qiddiya che incoronerà i vincitori della 42ma edizione del rally raid più importante al mondo. La prova speciale odierna sarà lunga appena 167 chilometri per un totale di 447 chilometri considerando anche i 280 del tratto di trasferimento della carovana. Gli equipaggi affronteranno un percorso molto vario caratterizzato nella prima parte da un mix di sabbia, dune e terra, mentre nell’ultimo settore si gareggerà sull’asfalto. Sarà l’ultimo capitolo della meravigliosa sfida a tre nelle auto tra Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah e Stephane Peterhansel, con Fernando Alonso che proverà a chiudere in bellezza la sua prima Dakar con un bel piazzamento di tappa. Gli highlights della Dakar 2020 saranno ... Leggi la notizia su oasport

