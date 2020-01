Calciomercato 17 gennaio: Inter, 4 colpi ad effetto: è fatta per Giroud, Eriksen, Spinazzola e Ashley Young. Roma-Milan, scambio Suso-Under? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Calciomercato 17 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 17 gennaio. Affari, colpi di scena e ultime indiscrezioni dell’attuale sessione di mercato invernale. JUVENTUS– Mercato chiuso: Paratici ha ribadito il piano bianconero. Demiral non verrà sostituito e si aspetterà il ritorno di Chiellini. In uscita punti Interrogativi Emre Can e Pjaca. MILAN– Tiene banco … L'articolo Calciomercato 17 gennaio: Inter, 4 colpi ad effetto: è fatta per Giroud, Eriksen, Spinazzola e Ashley Young. Roma-Milan, scambio Suso-Under? proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

