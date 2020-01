Amadeus: “Rula Jebreal a Sanremo? La politica non c’entra” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Amadeus presenta le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020 Cinque serate di grandi cantanti, di grandi ospiti e di grandi esibizioni. Lo assicura Amadeus. Il Festival di Sanremo 2020 accende le luci, nella conferenza stampa indetta per martedì 14 gennaio. Ad affiancare Ama, conduttore e direttore artistico di questa 70esima edizione, cinque donne: Laura Chimenti, Antonella Clerici, Emma d’Aquino, Francesca Sofia Novello e, ultima ma non ultima, Diletta Leotta. Il presentatore ravennate ha colto la palla al balzo per annunciare altre cinque donne: Mara Venier, Monica Bellucci, Georgina Rodriguez, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu. Alla cerimonia mancava Teresa De Santis, direttrice di Rai Uno in uscita: la sostituirà Stefano Coletta. Dieci vallette, non più due Sarà insomma tripudio in gonnella al Festival di Sanremo 2020. Ma perché Amadeus ha preso tale decisione? Lo spiega lui ... Leggi la notizia su kontrokultura

