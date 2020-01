Amadeus, Myss Keta: “Sono rimasta un po’ come un ghiacciolo” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Amadeus è finito al centro delle polemiche per via di un commento ritenuto maschilista sulla fidanzata di Valentino Rossi, ovvero la modella Francesca Sofia Novello. Ad esprimere la propria opinione in merito ci ha pensato Myss Keta, prossima alla conduzione de L’altro Festival. Le dichiarazioni di Myss Keta In occasione della conferenza stampa dedicata alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha presentato Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, affermando: “È una sorta di scommessa personale. È una ragazza molto bella, ovviamente, sapevamo essere la fidanzata di Valentino Rossi ma è stata scelta anche per la capacità di stare vicino ad un grande uomo, stando un passo indietro, malgrado la sua giovane età”. Frasi che alcuni hanno considerato maschiliste, dando il via ad una vera e propria bufera. Ad intervenire sull’argomento ... Leggi la notizia su notizie

