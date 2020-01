Allarme della Dia sul dilagare dei reati ambientali. Preoccupano mafie a Roma e Foggia (Di venerdì 17 gennaio 2020) In Italia stanno aumentando in maniera allarmanete i reati ambientali. La Direzione Investigativa Antimafia ha presentato al Parlamento la sua relazione semestrale, che riguarda il periodo da gennaio a giugno 2019, evidenzia una “preoccupante estensione” di questo tipo di crimini. Inoltre, ha contestualizzato poteri ed attività delle mafie sparse sul territorio nazionale. reati ambientali ed ecomafie. Secondo gli investigatori antimafia, i reati legati all’inquinamento dell’ambiente sono in crescita perché riguardano diversi attori, con interessi ed obiettivi diversi: “nei reati connessi al traffico illecito dei rifiuti si intrecciano condotte illecite di tutti i soggetti che intervengono nel ciclo, dalla raccolta allo smaltimento: non solo elementi criminali, ma anche imprenditori ed amministratori pubblici privi di scrupoli”, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

MarcoBellinazzo : L'allarme derivante dal report #kpmg sul rispetto del rapporto salari/fatturato da parte della @juventusfc è tecnic… - RaiNews : Allarme della #Dia: 'La crescita dei crimini ambientali lede la qualità della vita'. La relazione semestrale al Par… - SkyTG24 : L'allarme della Dia: 'Preoccupante crescita dei crimini ambientali' -