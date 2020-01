Sempre meno studenti scelgono l’Università dopo il liceo: poco utile e troppo costosa (Di giovedì 16 gennaio 2020) Secondo la Ricerca Teens’ Voice condotta dall’Università La Sapienza di Roma e Il Salone dello studente Campus Orienta, che ha intervistato 1.097 studenti fra i 17 e i 22 anni, le nuove generazioni sono Sempre più lontane dallo scegliere l'Università come percorso di vita dopo le superiori. Tuttavia, sono positivi rispetto al futuro: la maggior parte ritiene di poter essere protagonista di un cambiamento. Leggi la notizia su fanpage

matteosalvinimi : Qui San Pietro in Casale (BO)! Forza Amici, manca sempre meno alla liberazione dell'Emilia-Romagna, siete pronti???… - matteosalvinimi : Manca sempre meno alla liberazione della meravigliosa Emilia-Romagna, ma noi non ci fermiamo! Domani vi aspetto all… - AlessiaMorani : Leggo agenzie incredibili in cui la #Lega dichiara di volere tornare al #Mattarellum. Ma la #Lega ha approvato il… -