Oroscopo della settimana Mauro Perfetti: previsioni dal 19 al 25 gennaio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: le previsioni da domenica 19 a sabato 25 gennaio 2020 Anche per la prossima settimana le previsioni dell’Oroscopo Mauro Perfetti le ha svelate sul nuovo numero del settimanale Oggi, uscito in edicola questa mattina, dal quale riprendiamo piccoli stralci (sulla rivista le previsioni sono disponibili, ovviamente, in maniera dettagliata e approfondita). Secondo le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Mauro Perfetti dal 19 al 25 gennaio 2020, i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete riceveranno tanta energia per l’amore dalle stelle, mentre il Cancro l’energia stellare la riceverà per il settore del lavoro. Sorprese nella gestione dei progetti per coloro che sono della Bilancia, mentre Venere porterà al Toro molte opportunità in amore. Oroscopo Mauro Perfetti della settimana prossima (19-25 gennaio): previsioni ... Leggi la notizia su lanostratv

