Morì in ospedale dopo un incidente: assolto 55enne sannita coinvolto nel sinistro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Stamattina si è celebrata l’udienza camerale a carico Luigi Alfonso Zotti un 55enne di Campoli Monte del Taburno, chiamato in causa per la morte di Cosimo Maria, carrozziere 55enne di Tocco Caudio, avvenuta all’ospedale Rummo il 13 marzo del 2016, a distanza di nove giorni dall’incidente del quale era rimasto vittima. Al termine della discussione del rito abbreviato da parte del difensore avv. Antonio Leone, il gup Loredana Camerlengo, così come chiesto dalla difesa, ha assolto l’imputato con la formula il fatto non costituisce reato. L'articolo Morì in ospedale dopo un incidente: assolto 55enne sannita coinvolto nel sinistro proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

