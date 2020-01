Meghan Markle e Harry Windsor, il Canada risponde: “No, grazie” (Di giovedì 16 gennaio 2020) I lettori canadesi del Globe and Mail non vogliono che Harry Windsor e Meghan Markle si trasferiscano nel Paese della Maple Leaf. Inoltre, attraverso un sondaggio, il 70% dei lettori del quotidiano non vuole favorire il loro inserimento: "Il Canada non è una casa di metà strada per chi vuole lasciare la Gran Bretagna restando allo stesso tempo un reale". Leggi la notizia su fanpage

