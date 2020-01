Martina Nasoni fa chiarezza: “Non ho rifiutato il trono, voglio bene a Daniele” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Martina Nasoni fa sapere di non aver rifiutato il trono a Uomini e Donne, torna a parlare di Daniele e delle dichiarazioni rilasciate a Di Più Martina Nasoni torna ad attirare l’attenzione del gossip. La vincitrice del Grande Fratello 16 dopo le ultime dichiarazioni rilasciate al settimanale Di Più su Daniele Dal Moro e sulla sua partecipazione al trono Classico di Uomini e Donne è finita al centro di molte critiche e polemiche. Tramite alcune Instagram Stories la Nasoni ha spiegato: “Ci tenevo a specificare una cosa perché sto leggendo un sacco di cose che vengono scritte. Io non ho rifiutato il trono, io ho fatto una supposizione: se mi avessero chiesto di diventare la nuova tronista non so se avrei accettato per via di una storia ancora non completamente conclusa… almeno dentro di me”. Martina Nasoni ai suoi tantissimi fan ha detto di non essere felice di leggere insulti e ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

