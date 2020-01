LIVE – Parma-Roma 0-1 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Coppa Italia, i risultati di giovedì 16 gennaio 2020. In campo Parma e Roma per l’ultimo ottavo di finale della competizione. Parma – Coppa Italia, i risultati di giovedì 16 gennaio 2020. Ultimo ottavo di finale della competizione tra Parma e Roma, in palio la sfida contro la Juventus di Maurizio Sarri. Coppa Italia, Parma-Roma: risultato, marcatori e tabellino Parma-Roma 0-1 Marcatori: 49′ Pellegrini Lo. Parma (4-3-3): Colombi; Laurini (64′ Iacoponi), Dermaku, Gagliolo, Pezzella Giu.; Kurtic, Scozzarella (70′ Kulusevski), Barillà; Siligardi, Cornelius (46′ Inglese), Kucka. All. D’Aversa Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Cristante; Cengiz Under, Pellegrini Lo., Perotti (70′ Kluivert); Kalinic. All. Fonseca Arbitro: Sig. Luca Pairetto di Nichelino Note: Ammoniti: Laurini (P); ... Leggi la notizia su newsmondo

