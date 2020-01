L’Italia messa all’angolo fra Eastmed e Turkish Stream (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il 2020 si è aperto con due novità estremamente interessanti sul fronte energetico e che hanno in comune il fatto di vedere l’Italia coinvolta sebbene non protagonista. Si tratta di due progetti di gasdotti appena entrati nelle loro fasi cruciali e su cui il nostro Paese potrebbe – o avrebbe potuto – giocarsi un ruolo interessante al netto di una diffusa incertezza e scarsa incisività. Uno sguardo su Eastmed Per parlare del primo scenario bisogna spostarsi in Grecia, una fra le nazioni al centro delle discussioni sul progetto Eastmed, il gasdotto che dovrebbe trasportare il gas naturale estratto nel Bacino Levantino e trasportato attraverso Cipro e la Grecia continentale. Il progetto è balzato sulle cronache nostrane anche per via dello scontro fra Grecia e Turchia, con Ankara che intende mantenere la propria influenza su quanto accade nel Mediterraneo Orientale e che preme sul ... Leggi la notizia su it.insideover

